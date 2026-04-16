Trámite de Constancia de Identificación Vehicular en Puebla ¿Para Qué Sirve y Cuánto Cuesta?

La Fiscalía General del estado de Puebla (FGE) puso a disposición de la ciudadanía la Constancia de Identificación Vehicular, herramienta fundamental para quienes buscan adquirir un automóvil usado.

Este documento permite confirmar que la unidad no cuenta con reporte de robo y que los elementos como número de serie, no han sido alterados, generando certeza legal en la compra-venta.

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Costo y requisitos para el trámite de constancia de identificación vehicular en Puebla

Para solicitarla, el interesado debe acudir a las instalaciones de la Fiscalía o agendar su revisión, presentando identificación oficial, comprobante de domicilio, factura del vehículo, tarjeta de circulación y comprobante de tenencia.

El costo para la obtención de la Constancia de Identificación Vehicular es de 315 pesos, y se puede generar la ficha de pago directamente en la página web de la Fiscalía de Puebla.

Proceso para comprobar que un vehículo no tenga reporte de robo en Puebla

El procedimiento incluye validación en bases de datos oficiales y en algunos casos, revisión física del vehículo para garantizar la autenticidad.

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Autoridades estatales recomiendan realizar este trámite antes de concretar cualquier operación, a fin de evitar fraudes y proteger el patrimonio de las familias poblanas.

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Con información de N+

JAPR