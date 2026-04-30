Aseguran Pipa con Más de Cuatro Mil Litros de Gas LP Ilegal en Puebla; Hay un Detenido

Fuerzas de seguridad lograron la detención de un hombre identificado como Luis Alberto "N" luego de que fuera descubierto transportando más de cuatro mil litros de gas LP ilegal en San Matías Tlalancaleca, Puebla.

Los hechos ocurrieron este 30 de abril en la localidad de San Francisco Tláloc en donde se llevaban a cabo labores de vigilancia por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, con apoyo de autoridades federales.

El hombre se encontraba circulando a bordo de una pipa de gas LP, al momento de solicitarle los permisos correspondientes, este no pudo acreditar la legal procedencia del hidrocarburo.

Por estos hechos Luis Alberto "N" de 35 años de edad fue detenido y aseguraron la pipa que transportaba más de cuatro mil 600 litros de gas LP. Además, Este no fue el único aseguramiento que se llevó a cabo en San Matías Tlalancaleca.

Aseguran pipa, camioneta y poncha llantas en San Matías Tlalancaleca

Las fuerzas de seguridad localizaron una camioneta de color azul, dispositivos de punción de neumáticos (poncha llantas), una manguera y adaptadores para gas, presuntamente utilizados para el robo de combustible.

El Gobierno del Estado de Puebla refuerza el trabajo con la Secretaría de Marina (SEMAR), Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) y Guardia Nacional (GN) para combatir cualquier actividad ilícita.

Noticia relacionada: Aseguran Cuatro Vehículos con Más de 56 Mil Litros de Presunto Hidrocarburo Ilegal en Puebla

Refuerzan seguridad en autopistas de Puebla

De agosto de 2025 a abril de 2026, autoridades federales y estatales han intensificado la seguridad en las carreteras de Puebla con el operativo “cero robos”.

La estrategia es encabezada por la Guardia Nacional en coordinación con Defensa, Marina, Policía Estatal, Fiscalía y autoridades municipales, con presencia en tramos clave como la autopista México–Puebla–Veracruz.

Además, las autoridades aseguraron más de 246 mil litros de hidrocarburo, 170 mil pesos en efectivo y 21 armas de fuego.

Seguridad en Puebla: Operativos en Autopistas y Decomiso de Más de 200 Mil Litros de Gasolina

También se realizaron cateos y se detectaron tomas clandestinas, como parte del combate a la delincuencia organizada.

Usuarios de estas vías destacan mayor presencia de seguridad y más tranquilidad al circular. Autoridades aseguran que el operativo se mantendrá de forma permanente para frenar el robo en carreteras.

Historias recomendadas:

Con información de N+

MCS