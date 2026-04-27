Detienen a Sujeto con Más de 20 Mil Litros de Hidrocarburo Ilegal en Carretera de Puebla

Este lunes 27 de abril de 2026 se dio a conocer la sentencia en contra de José “N” por el delito de posesión ilícita de hidrocarburo en la carretera Tepeaca-Benito Juárez del estado de Puebla.

El hoy sentenciado fue detenido manejando de forma errática una pipa con más de 20 mil litros de combustible en dicho tramo carretero sin que pudiera acreditar su legal procedencia.

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Sentencian a José N por posesión ilícita de hidrocarburo en carretera Tepeaca-Benito Juárez de Puebla

La Fiscalía General de la República (FGR) a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Puebla, obtuvo de un juez, sentencia condenatoria, contra José "N", por haber acreditado su participación en la comisión del delito de posesión ilícita de hidrocarburo.

En atención a una denuncia interpuesta ante el Servicio de Emergencias 911, en la que se reportó que, en el tramo carretero Tepeaca-Benito Juárez, circulaban unas pipas sospechosas, elementos de la Policía Municipal de Tepeaca, en coordinación con elementos de la Guardia Nacional, en la carretera a San José Zahuatlán de Morelos en el Barrio Del Campo, de dicho municipio, detuvieron a un vehículo con las características descrita en la denuncia, la cual era conducida de manera errática y con las luces apagadas.

Las autoridades detuvieron a José "N" y aseguraron la pipa que transportaba 20 mil 520 litros de hidrocarburo, del que el detenido no pudo acreditar la legal posesión, por lo que lo pusieron a disposición del fiscal federal en la entidad.

El agente del Ministerio Público de la Federación reunió los elementos de ley, mismos que aportó ante el juez de la Causa, quien encontró a José "N" penalmente responsable del delito en mención e impuso la pena de nueve años de prisión y multa de nueve mil Unidades de Medida y Actualización (UMAs), equivalente a un millón 18 mil 260 pesos.

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Detienen a Marco “N” y recuperan vehículo robado en la colonia Adolfo López Mateos de Puebla

La FGR a través de la FECOR en Puebla, obtuvo de un juez, sentencia condenatoria contra Marco "N", por acreditar su participación en la comisión de los delitos de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, resistencia de particulares y detentación de vehículo robado.

Durante la ejecución de un operativo de seguridad en la diagonal Defensores de la Republica en la colonia Adolfo López Mateos, en la ciudad de Puebla, elementos de la Policía Municipal observaron un vehículo sin portar placas de circulación, por lo que le marcaron el alto. Tras una persecución, las autoridades le dieron alcance en calles de la colonia Mártires del Trabajo, en donde Marco "N", impactó el vehículo.

Los policías verificaron que el vehículo contaba con reporte de robo, por lo que lo aseguraron junto con el arma de fuego, con la que los amenazaba, por lo que Marco "N" y lo asegurado, fueron puestos a disposición de la Fiscalía Federal en la entidad, instancia que inició la carpeta de investigación correspondiente.

El fiscal federal aportó los elementos ante el juez conocedor de la causa penal y mediante procedimiento abreviado, impuso la pena de cuatro años de prisión y multa de nueve mil 51 pesos.

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Con información de N+

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