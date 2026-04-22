Aseguran Cuatro Vehículos con Más de 56 Mil Litros de Presunto Hidrocarburo Ilegal en Puebla

La mañana de este miércoles 22 de abril de 2026 se dio a conocer el cateo realizado en la calle 5 Oriente de la junta auxiliar de Chipilo de Francisco Javier Mina en el municipio poblano de San Gregorio Atzompa.

Derivado de estos trabajos de inspección, se aseguraron cuatro vehículos cargados con más de 56 mil litros de hidrocarburo de presunta procedencia ilegal, un cilindro de 10 kilogramos y diversa documentación.

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Catean predio con hidrocarburo ilegal en Chipilo, junta auxiliar de San Gregorio Atzompa, Puebla

La Fiscalía General de la República (FGR) a través de su Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Puebla solicitó y obtuvo autorización para la ejecución de una orden de cateo, por la probable comisión de un delito en materia de hidrocarburo.

Derivado de la atención a una fuga de gas que fue controlada por personal de Protección Civil, en la calle 5 Oriente, en la junta auxiliar de Chipilo de Francisco Javier Mina, municipio de San Gregorio Atzompa, elementos de la Policía Municipal denunciaron presuntas irregularidades en dicho lugar.

El agente del Ministerio Público de la Federación (MPF) inició una carpeta de investigación y solicitó una orden de cateo, la cual fue otorgada y desahogada con el apoyo de elementos de la Policía Federal Ministerial, peritos especializados, Policía Estatal, Guardia Nacional, Policía Municipal y personal de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Aseguran más de 56 mil litros de combustible ilegal en San Gregorio Atzompa, Puebla

En el operativo, las autoridades aseguraron dos pipas con más de 28 mil litros de hidrocarburo, un autotanque con 21 mil 750 litros, otro más con seis mil 500 litros, un cilindro con capacidad de 10 kilogramos y diversa documentación.

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Durante los trabajos de inspección no se reportaron personas detenidas. El MPF integró los indicios a la carpeta de investigación, a fin de deslindar responsabilidades.

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Con información de N+

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