Recuperan Más de Mil Litros de Hidrocarburo Presuntamente Robado en Sierra Norte de Puebla

Este miércoles 29 de abril de 2026 se dio a conocer la sentencia de más de seis años de prisión contra Octavio “N” por su presunta participación en el delito de posesión ilícita de hidrocarburo.

El hoy sentenciado fue detenido en el municipio poblano de Xicotepec de Juárez, durante un operativo donde fueron recuperados más de mil litros de combustible que eran transportados en un camión de volteo.

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Recuperan más de mil litros de hidrocarburo robado en Xicotepec de Juárez, Puebla

La Fiscalía General de la República (FGR) a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Puebla, obtuvo de un juez, sentencia condenatoria contra Octavio "N", por haber acreditado su participación en el delito de posesión ilícita de hidrocarburo.

Derivado de una denuncia ciudadana en la que indicaron que un camión de volteo despedía un olor a hidrocarburo, elementos de la Policía Municipal de Xicotepec de Juárez, localizaron la unidad y al realizarle una revisión, localizaron siete tambos con capacidad de 200 litros, que contenían mil litros 346 mililitros de combustible, de los cuales, el conductor no pudo acreditar la legal posesión, por lo que fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía Federal en la entidad.

El juez de control encontró penalmente responsable del delito referido a Octavio "N" y mediante procedimiento abreviado impuso la pena de seis años ocho meses de prisión y multa de 537 mil 279 pesos.

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Detienen a Antonio “N” por posesión ilícita de petrolífero en Tlaxcala

La FGR a través de la FECOR en el estado de Tlaxcala, cumplimentó una orden de aprehensión contra Antonio "N", por el delito de posesión ilícita de petrolífero.

Al realizar recorridos de seguridad y vigilancia en la carretera camino a Santa Elena, elementos de la Policía Municipal de Atlangatepec, observaron una camioneta que transportaba zacate y debajo de este había un bidón, por lo que se acercaron a hacer una revisión.

El conductor de la camioneta transportaba petrolífero sin presentar documentación que acreditara su posesión, por lo que fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público Federal (MPF).

Antonio "N" fue vinculado a proceso y se le impusieron medidas cautelares las cuales no cumplió, por lo que el MPF solicitó al juez librar una orden de aprehensión en su contra por su probable participación en el delito en materia de hidrocarburo, misma que fue cumplimentada en el municipio de Tlaxco.

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Con información de N+

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