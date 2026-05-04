Muere Pasajero al Interior de Microbús de Transporte Público en Puebla Capital

Un fatal intendente sorprendió a pasajeros de la Ruta S5 Azumiatla cuando circulaban sobre la Avenida Nacional a la altura del Boulevard Las Torres en la colonia Vicente Guerrero de Puebla.

La mañana de este lunes 4 de mayo un hombre murió al interior de la unidad 04 luego de que presuntamente se sintiera mal. De inmediato sus familiares quienes lo estaban acompañando pidieron auxilio y dieron aviso al número de emergencias.

En cuestión de segundos, el pasajero se había desvanecido quedando totalmente inconsciente, por lo que el conductor del microbús detuvo su marcha.

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Muere hombre al interior de un microbús en Puebla, iba a una cita de hemodiálisis

De acuerdo a testigos, una persona le brindó RCP ya que aparentemente estaba teniendo un paro cardíaco, minutos después llegaron los paramédicos, pero lamentablemente ya era demasiado tarde pues el hombre ya no contaba con signos vitales.

Familiares del fallecido señalan que se dirigían a su cita de hemodiálisis para mejorar su salud, sin embargo, esto ya no pudo ser posible debido al presunto infarto.

La Policía Municipal acordonó la zona en donde ocurrió en descenso para permitir realizar las diligencias correspondientes por parte de la Fiscalía General del Estado, al lugar llegó el servicio funerario y el cuerpo del hombre fue retirado.

Fuerte Accidente Provoca Severos Daños a un Auto y una Camioneta en Puebla

Accidente entre metrobús y transporte público de Puebla hoy 4 de mayo

En la Diagonal Defensores de la República y calle Vicente Guerrero, se registró un aparatoso accidente que dejó como saldo once personas lesionadas, al menos tres de ellos resultaron con heridas de consideración.

Este choque fue protagonizado por una unidad de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA) y un transporte colectivo tipo combi de la Ruta M21.

Paramédicos de Protección Civil Municipal acudieron para brindar el auxilio prehospitalario mientras servicios periciales recabado información para determinar responsabilidad y coordinar el retiro de los vehículos.

Una acción imprudente y deliberada terminó causando daño a tripulantes de las dos unidades de transporte público, además incrementó el tráfico lento en la zona por lo que automovilistas optaron por tomar vías alternas.

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Con información de N+

MCS