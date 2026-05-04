Accidente entre Metrobús y Transporte Colectivo Deja Once Lesionados en Puebla

La mañana de este lunes 4 de mayo se registró un aparatoso accidente entre una unidad de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA) y un transporte colectivo tipo combi de la Ruta M21 sobre la Diagonal Defensores de la República en Puebla.

El choque entre las dos unidades de transporte público ocurrió a la altura del Vaso Regulador El Puente Negro, en donde rápidamente se comenzó a paralizar el tráfico.

Testigos del accidente trataron de auxiliar a los pasajeros quienes resultaron lesionados tras el impacto, mientras que minutos después arribaron los servicios de emergencia gracias a una llamada al 9-1-1.

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Once lesionados tras accidente entre RUTA y combi en la ciudad de Puebla

Como saldo preliminar se reportaron once personas lesionadas por este choque quienes fueron atendidos conforme al protocolo correspondiente, se sabe que al menos tres de los afectados tuvieron heridas de consideración.

La unidad de RUTA T-150 de la Línea 1 quedó destrozada de uno de sus lados, mientras que la Ruta M21 unidad 03 quedó con cristales rotos y daños en su carrocería.

Testigos del accidente aseguran que el conductor responsable habría sido quien operaba el transporte colectivo tipo combi debido a que intentó dar una vuelta prohibida para evitar el congestionamiento vial; No obstante, serán los peritos correspondientes quienes deslinden y finquen responsabilidades.

Un Autobús con Pasajeros Estuvo a Punto de Volcar en Cuautlancingo, Puebla

Incendio de tractocamión en la autopista Arco Norte hoy 4 de mayo

Este lunes 4 de abril se reportó el cierre parcial en carretera Libramiento Norte (Arco Norte) debido a un accidente en donde un tractocamión terminó completamente calcinado.

La unidad pesada comenzó a arder en llamas a la altura del municipio Emiliano Zapata en Hidalgo por lo que elementos de emergencias arribaron para poder sofocarla.

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas por este siniestro, sin embargo, las autoridades solicitan a los conductores quienes transitarán sobre el Arco Norte a la altura de Hidalgo, a que reduzcan su velocidad para prevenir algún otro incidente.

La Guardia Nacional ya labora en la zona en espera de un grúa para el retiro del tractocamión cuya mercancía terminó calcinada.

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Con información de N+

MCS