Muere Conductor al Interior de su Tráiler en Llamas en la Autopista Puebla-Orizaba

La madrugada de este lunes, un operador de tráiler perdió la vida tras un fuerte accidente en la autopista Puebla–Orizaba, a la altura del municipio de Tecamachalco.

El choque ocurrió en el kilómetro 171, en dirección de Quecholac a Acatzingo, donde la unidad se impactó contra el muro central y posteriormente se incendió.

Elementos de Capufe y cuerpos de emergencia arribaron para sofocar el fuego, pero ya fue demasiado tarde pues la cabina fue consumida por las llamas en minutos y el conductor no logró salir a tiempo.

Tráfico intenso en la autopista Puebla-Orizaba por accidente e incendio de tráiler

Por otro lado, Guardia Nacional implementó desvíos debido al cierre total de la autopista con dirección a Veracruz, y el cierre parcial con dirección a Cd. Mendoza. Rápidamente se formó una fila de vehículos varados, por lo que algunos conductores optaron por regresarse en sentido contrario.

Minutos después, personal de la Fiscalía General del Estado de Puebla realizaron el levantamiento del cuerpo calcinado y traslado al anfiteatro regional.

Hasta el momento continúa el cierre parcial de la circulación en la autopista Acatzingo - Cd. Mendoza a la altura del km 170 debido a que el personal continúa laborando en la atención del accidente.

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Accidente en la Col. Prados Agua Azul hoy 4 de mayo

Falta de precaución, exceso de velocidad y el aparente consumo de bebidas alcohólicas ocasionaron el aparatoso accidente que se registró la mañana del lunes en el cruce de la 49 Poniente y 9 Sur en la colonia Prados Agua Azul, en Puebla capital.

El fuerte impacto fue entre camioneta y auto, el cual estuvo a punto de dañar una vivienda; A pesar de lo aparatoso del percance, no hubo lesionados.

Fuerte Accidente Provoca Severos Daños a un Auto y una Camioneta en Puebla

La camioneta quedó con el frente destrozado, mientras que el auto color negro con daños cuantiosos en el costado derecho. Además afectaron el camellón, así como árboles pequeños.

Policías municipales cerraron la circulación sobre la 9 Sur con sentido al Circuito Juan Pablo II mientras que con apoyo de dos grúas retiraron las unidades. Luego del peritaje deslindaron responsabilidades para el pago de los daños.

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Con información de Genaro Zepeda.

MCS