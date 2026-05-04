Choque Múltiple entre Camionetas Provoca Destrozos en Vía Atlixcáyotl de Puebla
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Una carambola dejó cuantiosos daños en al menos tres vehículos, y lesiones a tres personas, a la altura de Cúmulo de Virgo.
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Alrededor del mediodía de este lunes 4 de mayo, un fuerte accidente se registró sobre la Vía Atlixcáyotl con sentido al centro de la ciudad de Puebla, donde estuvieron involucradas al menos tres camionetas.
De acuerdo con primeros reportes, la carambola ocurrió a la altura del puente de Cúmulo de Virgo, frente al Complejo Cultural Universitario (CCU) de la BUAP en Puebla.
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Tres heridos y cuantiosos daños dejó una carambola en Vía Atlixcáyotl
Una de las unidades involucradas salió del camino y se impactó contra el paradero de transporte público frente a las instalaciones de la universidad pública. El accidente provocó lesiones no graves en tres personas, por la que paramédicos brindan la atención prehospitalaria correspondiente.
Otra de las unidades involucradas terminó en carriles centrales de la Vía Atlixcáyotl, por lo que en la zona hay cierre parcial a la circulación mientras laboran los cuerpos de emergencias.
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Con información de N+
JAPR