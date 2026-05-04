¿Tembló en Puebla? Se Activa Alerta Sísmica y Evacuan Inmuebles Hoy 4 de Mayo

La mañana de este lunes 4 de mayo al rededor de las 9:19 de la mañana sonó la alerta sísmica en algunos celulares en inmuebles debido a un sismo registrado en Oaxaca y que fue perceptible en diferentes estados, entre ellos, Puebla.

De acuerdo a las autoridades la magnitud preliminar del sismo fue de 6.0 con epicentro Pinotepa Nacional, Oaxaca y se registró a las 9:29 hrs.; a pesar de que fue ligeramente perceptible en Puebla, se realizaron los protocolos correspondientes.

Decenas de inmuebles evacuaron ante el sonido de la alerta sísmica para salvaguardar la integridad de las personas, hasta el momento no se reportan lesionados o alguna afectación en Puebla.

Al respecto la Coordinación de Protección Civil Estatal dio a conocer que se mantiene el monitoreo en coordinación con autoridades municipales.

Momentos de tensión se vivieron en dientes zonas de Puebla, algunos ciudadanos aseguran que sí sintieron el temblor y que optaron por mantener la calma, mientras que otros mencionan que no percibieron el movimiento. Ante estos las autoridades exhortaron a la ciudadanía a mantener la calma.

A solo dos días antes del simulacro nacional, una alerta sísmica sorprendió a la ciudadanía en Puebla debido a un sismo registrado en Oaxaca, a pesar de que la alarma presidencial no se activó, se lograron evacuar diversos inmuebles.

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¿Cuándo y a qué hora es el primer Simulacro Nacional 2026?

El Gobierno de México convoca instituciones públicas y privadas a participar en el 1er Simulacro Nacional 2026 que se llevará a cabo el próximo 6 de mayo a las 11:00 horas.

Este ejercicio tiene el propósito de fomentar la cultura de la Protección Civil en la población y contribuir con el fortalecimiento de las capacidades de reacción de las unidades internas y sus brigadas ante la eventualidad de una emergencia o desastre.

Tienen hasta el 5 de mayo a las 23:59 horas para registrar sus inmuebles en la plataforma digital; En tanto a la ciudadania se hace un llamado a guardar la calma ante este simulacro.

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MCS