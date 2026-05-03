Captan Pelea Callejera con Palos, Machetes y Piedras en Calles de Tehuacán, Puebla

La tarde del sábado 2 de mayo, una riña entre varios sujetos armados con machetes, tubos, palos y piedras generó momentos de pánico en la Avenida de la Juventud, a la altura de la calle 23 Oriente, en la Colonia Granjas del municipio de Tehuacán, Puebla.

Riña con Machetes Provoca Pánico en Tehuacán, Puebla

Los involucrados se enfrentaron en plena vía pública, lo que provocó que automovilistas y peatones buscaran resguardarse ante el riesgo.

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Daños a terceros deja riña en colonia Granjas de Tehuacán

Como resultado del enfrentamiento, varios vehículos resultaron con daños, mientras que la circulación fue cerrada por varios minutos para permitir la intervención de elementos de Seguridad Pública.

A pesar de la violencia registrada, no se reportaron personas detenidas en el lugar. Los afectados no han presentado las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE).

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Con información de Genaro Zepeda

JAPR