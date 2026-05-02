Matan a Balazos a Hombre de la Tercera Edad en una Junta Auxiliar de Puebla

La mañana de este sábado 2 de mayo de 2026 se registró un ataque armado dejando como saldo un hombre de la tercera edad muerto en Santo Tomás Chautla, junta auxiliar de la ciudad de Puebla.

El hoy occiso se encontraba manejando una camioneta color azul al momento del atentado en su contra, misma que terminó chocando contra una vivienda tras las detonaciones de arma de fuego.

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Asesinan a balazos a adulto mayor en Santo Tomás Chautla, Puebla

Fue aproximadamente a las 11:00 horas de este sábado cuando se reportaron detonaciones de arma de fuego en Santo Tomás Chautla, junta auxiliar de la ciudad de Puebla, que dejó como saldo un hombre de la tercera edad muerto.

La víctima mortal fue identificada como Jesús Zenteno Rodríguez, de 69 años de edad, quien fue interceptado entre las calles Constitución y Benito Juárez y ultimado a balazos.

El adulto mayor se encontraba manejando una camioneta color azul al momento que fue atacado por sus agresores, por lo que el vehículo terminó chocando contra una vivienda.

Elementos de la Policía Municipal y el Ejército Mexicano se encuentran en el sitio para realizar las diligencias correspondientes.

Elementos del Ejército Mexicano llegaron al lugar del homicidio. Foto: N+

Matan a balazos a una persona en vivienda de San Pablo Xochimehuacan, Puebla

La madrugada de este sábado se reportó el homicidio a balazos de una persona al interior de una vivienda de San Pablo Xochimehuacan, junta auxiliar de la ciudad de Puebla.

Asesinan a Balazos a "El Grillo" Afuera de unas Oficinas en Chietla, Puebla

El ataque armado se dio en un domicilio ubicado entre el Camino a San Pablo y la Calle del Conde, lugar hasta donde llegó personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) para realizar el levantamiento del cuerpo.

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Con información de N+

GMAZ