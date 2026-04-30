Localizan Sin Vida a Hombre Reportado como Desaparecido en Tlaxcala; Tenía Impactos de Bala

Un hombre identificado como José Jorge "N" fue reportado como desparecido en Tlaxcala, sin embargo, solo un día después fue hallado sin vida en la colonia Nuevo San Juan de Huamantla.

La víctima de al rededor de 35 años de edad, había sido vista por última vez el día 28 de abril a bordo de un automóvil color negro, por lo que sus familiares dieron inicio a una búsqueda y pidieron apoyo a las autoridades y en redes sociales para su localización.

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La mañana de este 29 de abril una llamada al 9-1-1 pondría fin a la búsqueda, ciudadanos reportaron el hallazgo de una persona sin vida por lo que rápidamente se movilizaron las autoridades correspondientes. Aunque en un inicio el hombre se encontraba en calidad de desconocido, horas después se confirmó su identidad.

José Jorge "N" fue localizado con al menos tres impactos de arma de fuego en la calle Otomí, en donde también se encontraba el vehículo, una escena que estremeció a sus familiares. El Servicio Médico Forense llevó acabo la recolección de los indicios y el levantamiento del cuerpo, mientras que elementos de seguridad aseguraron la unidad como prueba del asesinato.

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Por su parte, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala, a través del Ministerio Público, abrió una carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado y refrendó su compromiso para esclarecer los hechos e identificar a los responsables para que paguen conforme lo dicta la ley.

Además, el Gobierno Municipal de Humantla dio a conocer su disposición de colaborar con las instancias encargadas de la procuración de justicia y hace un llamado a la ciudadanía a permitir el desarrollo de las diligencias oficiales y mantenerse informada únicamente a través de canales institucionales.

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Con información de N+

MCS