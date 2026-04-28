Fiscalía de Puebla se Deslinda del Caso del Matrimonio Tello Ruiz; Será Resuelto en Tlaxcala

Este martes 28 de abril de 2026 la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) dio a conocer que las investigaciones sobre el homicidio del matrimonio Tello Ruiz serán continuadas únicamente por su similar en Tlaxcala.

De acuerdo con la FGE, ya que los asesinatos de Alexandro Tello y Karina Ruiz se llevaron a cabo en territorio tlaxcalteca, el esclarecerlos le corresponde a la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE).

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Respecto a los detenidos por el caso, Miriam “N” y Alejandro “N”, ambos se encuentran vinculados a proceso por los delitos de desaparición cometida por particulares y delitos vinculados con la desaparición de personas, dentro de la misma causa penal radicada en el Distrito Judicial de Zacatlán, Puebla, actualmente en etapa de investigación complementaria.

Miriam “N” permanece interna en el Centro de Reinserción Social (Cereso) Femenil de Ciudad Serdán, mientras que Alejandro “N” se encuentra recluido en el Cereso de Huauchinango.

Asimismo, se tiene conocimiento de que en el estado de Tlaxcala conocerá del asunto la Jueza del Juzgado Sexto de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial, autoridad competente para las determinaciones que correspondan en dicha entidad.

Localizan sin vida al matrimonio Tello Ruiz en Chignahuapan, Puebla

El pasado 19 de febrero la pareja de esposos, dejaron a sus hijos en la escuela y condujeron un vehículo color blanco hasta el estado de Tlaxcala, donde tenían una reunión con otras personas.

Esa fecha era cumpleaños de Karina, por lo que entre los planes estaba la celebración por su día. Sin embargo, perdieron contacto con sus tres hijos, dos de ellos menores de edad, quienes quedaron en orfandad, luego del hallazgo de los cuerpos semidesnudos y con huellas de violencia en el municipio poblano de Chignahuapan.

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Por estos hechos, fueron detenidos en Puebla, Christian "N", Alejandro A. "N" y Miriam "N", mientras que en Tlaxcala aprehendieron a Hugo "N" y Alejandro "N", involucrados también con el caso.

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Con información de N+

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