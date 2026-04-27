Buscan a Responsables de Mensajes de Amenaza en Cuatro Escuelas de Tlaxcala

Este lunes 27 de abril de 2026 la Fiscalía General de Justicia (FGJ) del estado de Tlaxcala dio a conocer que realizaron inspecciones en las cuatro escuelas de la entidad donde se colocaron mensajes intimidatorios para dar con los responsables.

Dichas diligencias se llevaron a cabo en los municipios de Apizaco, Huamantla y Calpulalpan, donde se ubican los planteles donde algunos alumnos participaron en el reto viral que consistió con advertir por supuestos tiroteos.

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Buscan a responsables de amenazas de tiroteo en escuelas de Tlaxcala

Como parte de la integración de cuatro carpetas de investigación por mensajes intimidatorios, la FGJ Tlaxcala realizó diligencias en planteles educativos de Apizaco, Calpulalpan y Huamantla.

Personal de la Policía de Investigación, en coordinación con peritos, efectuó inspecciones, levantamiento de indicios y recolección de huellas, además de entrevistas con autoridades escolares.

De acuerdo con los elementos policiales, estas acciones buscan ubicar y sancionar a los responsables que participaron en el reto viral que consistió en advertir sobre supuestos tiroteos y con ello reforzar la seguridad de estudiantes, docentes y padres de familia.

A pesar de que no dieron a conocer los planteles inspeccionados, se sabe que uno de ellos es el Instituto Tecnológico de Apizaco (ITA), y una segunda escuela fue el CBTIS 154 de Calpulalpan.

Evacúan a cerca de mil alumnos por amenaza de tiroteo en el Instituto Tecnológico de Apizaco, Tlaxcala

El pasado 23 de abril encontraron un mensaje con una amenaza en los baños del Instituto Tecnológico de Apizaco (ITA) de Tlaxcala, ante este hallazgo el Director de la escuela ordenó la suspensión de clases y procedieron a la evacuación de alrededor de mil alumnos.

Reportaron Segunda Amenaza de Tiroteo en Instalaciones del CENHCH de Puebla

Las autoridades fueron avisadas sobre este suceso y se dio inicio a la revisión de cámaras en el lugar; Además, el coordinador de Comunicación Social del Gobierno del Estado de Tlaxcala, Antonio Martínez Velázquez, exhortó a la población a mantener la calma, este caso y otro en el CBTis 154 de Calpulalpan ya están siendo investigados.

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Con información de N+

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