Localizan un Cuerpo Envuelto en Plástico en un Canal Ubicado en Límites de Puebla y Tlaxcala

La mañana de este miércoles 29 de abril, autoridades localizaron el cadáver de un hombre en la zona limítrofe entre Puebla y Tlaxcala, exactamente en el municipio de San Martín Texmelucan.

El hallazgo se registró alrededor de las 6:00 horas, cuando un ciclista quien circulaba sobre la Avenida Domingo Arenas, reportó a la policía la presencia de un bulto con apariencia humana a un costado de un canal.

Abandonan cuerpo emplayado en San Baltazar Temaxcalac de San Martín Texmelucan

Al llegar al sitio, elementos de seguridad confirmaron que se trataba de un hombre, quien presentaba evidentes huellas de violencia, la víctima tenía la cabeza, los pies y parte del torso envueltos con material plástico tipo emplaye; Además, se sabe que vestía pantalón de mezclilla gris, sudadera negra y botas color caqui.

Luego de la verificación de las coordenadas, autoridades determinaron que el punto del hallazgo corresponde a territorio de San Baltazar Temaxcalac, junta auxiliar de San Martín Texmelucan de Puebla.

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Por este motivo, la Fiscalía General del Estado de Puebla asumió la investigación y realizó las diligencias de levantamiento del cuerpo. La zona fue acordonada por elementos de los tres órdenes de gobierno para permitir el trabajo pericial.

Hasta el momento, la víctima permanece en calidad de desconocida y las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos.

Localizan cuerpos sin vida en distintos puntos de Puebla

A mediados del mes de abril, se registraron diversos hallazgos de cadáveres en Puebla. En la colonia Nueva Paraíso fueron localizados restos humanos dentro de bolsas de plástico.

Minutos más tarde paramédicos de Protección Civil acudieron a calle Pinos de la mencionada colonia, pero pronto se retiraron, ya que procedieron al acordonamiento del lugar para preservar el lugar de los hechos. La Fiscalía General del Estado de Puebla recolectó los indicios.

Localizan Restos Humanos en Diferentes Puntos de Puebla; Esto Se Sabe

Casi de manera simultánea, fue descubierto un cadáver en avanzado estado de descomposición en calle Vicente Guerrero y 19 Poniente de la junta auxiliar San Francisco Totimehuacan. La víctima se encontró a aproximadamente metro y medio del río.

También se resguardó el sitio y fue trasladado al Servicio Médico Forense en calidad de desconocido; Las investigaciones por estos casos siguen en curso.

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Con información de N+

MCS