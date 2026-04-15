Un Hombre Fue Localizado Muerto en Plena Vía Pública de Puebla Capital

La mañana de este miércoles 15 de abril fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre en la colonia Santa Bárbara, en la ciudad de Puebla.

El hallazgo ocurrió sobre la calle 32 Sur, esquina con don Juan de Palafox y Mendoza, donde vecinos reportaron a una persona tendida en la vía pública.

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Un hombre sin identificar murió en calles de la colonia Santa Bárbara

De acuerdo con el reporte, vestía suéter negro, pantalón sucio y tenis negros, quien se encontraba inmóvil, pálido y con signos de rigidez.

Al sitio arribaron paramédicos de Protección Civil, unidad Relámpago 28, quienes tras valorar al hombre confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

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Elementos policiales procedieron al acordonamiento de la zona, en tanto dieron aviso a personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) para realizar las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

Hasta el momento, la identidad del hombre permanece como desconocida y se investigan las causas del deceso.

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Con información de N+

JAPR