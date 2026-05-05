Vuelca Tráiler de Empresa de Paquetería en la Autopista México-Puebla
N+
El accidente provocó el cierre parcial de la circulación mientras elementos de la Guardia Nacional atienden la emergencia.
COMPARTE:
La mañana de este martes 5 de mayo se registró un accidente con volcadura de un tráiler de la línea Castores en la autopista México-Puebla a la altura del kilómetro 70+700 en dirección a la capital poblana, antes de llegar al municipio de Santa Rita Tlahuapan.
De acuerdo con primeros reportes, el conductor de la unidad perdió el control en la curva y volcó fuera del camino, alrededor de las 7:30 de la mañana de este martes. Así lo confirmó Guardia Nacional (GN) división carreteras.
Noticia relacionada: Conductor Intenta Rebasar por Derecha y Provoca Fatal Accidente en Puebla
Cierre parcial en autopista México-Puebla por volcadura de tráiler de la empresa Castores
El accidente provocó el cierre parcial de la circulación, por lo que de acuerdo con reporte de usuarios de la autopista México-Puebla, se registra tránsito lento en el punto.
Autoridades recomiendan tomar precauciones, mientras se realizan las labores de retiro de la unidad volcada sobre su costado a la altura del kilómetro 70. Al momento se desconoce el estado de salud del chofer.
Se espera que el cierre parcial se mantenga durante las próximas horas mientras retiran el tráiler de la paquetería Castores con grúas. No se ha revelado la causa precisa del accidente.
Historias recomendadas:
- Choque Múltiple entre Camionetas Provoca Destrozos en Vía Atlixcáyotl de Puebla
- Recuperan Más de 65 Mil Litros de Hidrocarburo Presuntamente Robado en Autopista de Puebla
- Estudiante de Seis Años de Edad Fue Atropellado en la Ciudad de Puebla
Con información de N+
JAPR