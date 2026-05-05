Vuelca Tráiler de Empresa de Paquetería en la Autopista México-Puebla

La mañana de este martes 5 de mayo se registró un accidente con volcadura de un tráiler de la línea Castores en la autopista México-Puebla a la altura del kilómetro 70+700 en dirección a la capital poblana, antes de llegar al municipio de Santa Rita Tlahuapan.

De acuerdo con primeros reportes, el conductor de la unidad perdió el control en la curva y volcó fuera del camino, alrededor de las 7:30 de la mañana de este martes. Así lo confirmó Guardia Nacional (GN) división carreteras.

Cierre de carril de baja por accidente de tráiler en Puebla. Foto: Guardia Nacional

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Cierre parcial en autopista México-Puebla por volcadura de tráiler de la empresa Castores

El accidente provocó el cierre parcial de la circulación, por lo que de acuerdo con reporte de usuarios de la autopista México-Puebla, se registra tránsito lento en el punto.

Autoridades recomiendan tomar precauciones, mientras se realizan las labores de retiro de la unidad volcada sobre su costado a la altura del kilómetro 70. Al momento se desconoce el estado de salud del chofer.

Se espera que el cierre parcial se mantenga durante las próximas horas mientras retiran el tráiler de la paquetería Castores con grúas. No se ha revelado la causa precisa del accidente.

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Con información de N+

JAPR