Recuperan Más de 65 Mil Litros de Hidrocarburo Presuntamente Robado en Autopista de Puebla

Este lunes 4 de mayo de 2026 se dieron a conocer las sentencias en contra de Actiel "N", Miguel "N", Juan "N", Pastor "N", Ricardo "N" y Cristofer "N", por posesión ilícita de hidrocarburo en la autopista Puebla-Orizaba.

De acuerdo con las autoridades, los hoy sentenciados fueron detenidos a bordo de tres pipas que trasladaban más de 65 mil litros de combustible en el kilómetro 154+700 a la altura del municipio poblano de Tepeaca.

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Recuperan 65 mil litros de hidrocarburo en autopista Puebla-Orizaba

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla detuvieron a los imputados en el kilómetro 154+700 de la autopista Puebla-Orizaba, en el municipio de Tepeaca, luego de que, al circular por el lugar, las autoridades observaron tres pipas que eran conducidas de manera errática, por lo que les marcaron el alto.

Al realizar una revisión, los uniformados encontraron dos pipas que contenían 21 mil 850 litros de hidrocarburo cada una y una tercera que contenía 20 mil 900 litros, de los cuales, los tripulantes no pudieron acreditar la legal procedencia, por lo que fueron puestos a disposición del fiscal federal.

Sentencian a seis sujetos por posesión ilícita de Hidrocarburo en Tepeaca, Puebla

La Fiscalía General de la República (FGR) a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Puebla, obtuvo sentencia condenatoria contra Actiel "N", Miguel "N", Juan "N", Pastor "N", Ricardo "N" y Cristofer "N", por haber acreditado su participación en la comisión del delito de posesión ilícita de hidrocarburo.

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El agente del Ministerio Público de la Federación aportó los elementos de prueba suficientes, que derivaron en la sentencia de diez años de prisión y el pago de una multa de 10 mil Unidades de Medida y Actualización, equivalente a un millón 131 mil 400 pesos, contra los seis imputados en los términos solicitados por la Fiscalía Federal en la entidad.

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Con información de N+

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