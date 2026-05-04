Estudiante de Seis Años de Edad Fue Atropellado en la Ciudad de Puebla

La tarde de este lunes 4 de mayo de 2026 un estudiante de seis años de edad fue atropellado en calles de la colonia Resurgimiento, ubicada al nororiente de la ciudad de Puebla.

De acuerdo con las autoridades, el menor presentó una posible fractura, por lo que tuvo que ser trasladado a un hospital, mientras que las autoridades correspondientes se quedaron en el lugar del accidente para deslindar responsabilidades.

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Estudiante de seis años de edad fue atropellado en la colonia Resurgimiento de Puebla

Fue aproximadamente a las 14:00 horas de este lunes que un niño de seis años de edad fue atropellado en la calle 14 Oriente y 28 Norte de la colonia Resurgimiento de la ciudad de Puebla.

De acuerdo con los primeros reportes, el menor de edad vestía uniforme escolar, por lo que se presume que el accidente pasó después de la hora de salida de una escuela ubicada en calles aledañas.

Los paramédicos acudieron a brindarle atención médica y lo trasladaron a un hospital, en tanto, peritos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) llevaron a cabo diligencias para deslindar responsabilidades.

Muere una persona atropellada en la autopista México-Puebla

La mañana del pasado 21 de abril un trágico accidente provocó la muerte de una persona en el carril de alta de la autopista México-Puebla, a la altura del kilómetro 78.

A unos metros de donde fue atropellada la víctima, se registró un fuerte choque entre dos tractocamiones, en el carril de baja velocidad de la dicho tramo carretero.

Adulto Mayor en Triciclo Fue Atropellado por una Mujer que Trató de Escapar en Puebla

Tras el incidente elementos de la Guardia Nacional de Carreteras acordonaron el punto donde una persona permanecía inerte sobre el pavimento. Lo anterior provocó el cierre parcial a la circulación.

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Con información de Genaro Zepeda

GMAZ