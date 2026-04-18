Muere un Joven Motociclista tras Ser Arrollado en una Carretera de Puebla

Este sábado 18 de abril de 2026, un motociclista perdió la vida tras ser arrollado por un vehículo sobre la Carretera federal Puebla–Tehuacán. La víctima era un joven de 25 años.

Los paramédicos acudieron al tramo carretero a la altura del municipio de Amozoc, con dirección a la demarcación de Tepeaca y confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Muere motociclista arrollado en la carretera federal Puebla-Amozoc

El percance ocurrió este sábado alrededor de las 6:30 horas a la altura del municipio de Amozoc, con dirección a Tepeaca. La víctima mortal viajaba con una acompañante, quien resultó gravemente lesionada y fue trasladada a un hospital donde es reportada grave.

Los policías de Tránsito Municipal de Amozoc fueron los primeros respondientes. Posteriormente, arribaron elementos estatales de proximidad de caminos. Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla realizó las diligencias de levantamiento de cadáver.

Los paramédicos acudieron al lugar y confirmaron que ya no contaba con signos vitales. El conductor responsable se dio a la fuga y, hasta el momento, no ha sido identificado.

Noticia relacionada: Así Fue la Persecución y Detención de un Conductor que Provocó Varios Accidentes en Puebla

Choca vehículo de funeraria con camioneta en carretera Atlixco-Izúcar

La mañana de este sábado se registró un accidente sobre la carretera federal Atlixco–Izúcar, a la altura de la junta auxiliar de la Trinidad Tepango. El vehículo de una funeraria impactó por alcance a una camioneta y la proyectó contra el muro de contención.

Los paramédicos del sistema de urgencias de Atlixco atendieron a cuatro personas en el lugar. Ninguna requirió traslado hospitalario. Elementos de la Guardia Nacional División Carreteras abanderaron la zona para evitar otros percances y agilizar la circulación.

Muere una Mujer Atropellada por un Vehículo en el Periférico de Puebla

Cabe destacar que el conductor de la camioneta de la funeraria quedó a disposición de las autoridades para deslindar responsabilidades.

Historias recomendadas:

Con información de Genaro Zepeda

GMAZ