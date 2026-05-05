Tráiler de Plataforma Cargado con Contenedores Chocó sobre la Autopista Arco Norte

La mañana de este martes 5 de mayo usuarios de la autopista Arco Norte reportan tránsito lento con dirección a Puebla, por un accidente de tráiler que terminó en el camellón central de la vialidad, y uno de los carriles del sentido opuesto.

Alrededor de las 7:45 de la mañana, autoridades recibieron el reporte de un tractocamión de plataforma que transportaba varios contenedores metálicos, que salió del camino e invadió parte del sentido contrario de la autopista Arco Norte.

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Tráfico lento en Arco Norte por accidente de tráiler hoy 5 de mayo

El accidente a la altura del kilómetro 159 provocó tránsito lento en ambos sentidos, debido al cierre parcial de elementos de la Guardia Nacional división carreteras (GN) para abanderar la unidad siniestrada.

Se recomienda tomar vías alternas, pues la fila de vehículos alcanza varios kilómetros de longitud, principalmente con sentido a San Martín Texmelucan en Puebla, en el tramo Tulancingo-Ciudad Sahagún.

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Con información de N+

JAPR