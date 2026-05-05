Carambola en el Bulevar Córdoba-Fortín: Conductor Embiste otro Vehículo y a un Motociclista

La noche del pasado lunes 4 de mayo, se registró una carambola la cual tuvo lugar sobre el bulevar Córdoba-Fortín, a la altura de la calle 40 esto en el fraccionamiento Nuevo Córdoba en la zona centro del estado de Veracruz.

El reporte de hechos indica que ahí el conductor de una camioneta particular de color negro se encontraba detenida por el semáforo y, en su parte trasera, un motociclista a bordo de su unidad.

Video Fuerte Choque en el Bulevar Córdoba Fortín Deja una Persona Lesionada | N+

Cuando de forma inesperada por detrás llegó un automóvil color plata el cual embistió ambas unidades. Como resultado el motociclista resultó con diversas lesiones en diferentes partes del cuerpo y tuvo que ser atendido por paramédicos de Protección Civil Municipal de Fortín y elementos de Rescatistas Primeros Respondientes, quienes le brindaron atención médica y fueron los encargados de trasladarlo a un hospital para su valoración y recibir atención médica especializada.

En el lugar de los hechos tomaron conocimiento elementos de tránsito y vialidad, quienes se hicieron cargo del deslinde de responsabilidades. Presuntamente el conductor del coche particular se distrajo y fue cuando ocurrió la carambola con las otras dos unidades vehiculares. Se exhorta a los conductores a manejar con mucha precaución.

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Carambola de tres autos causaron caos vial en la zona norte de Veracruz

Durante la mañana del pasado lunes se registró caos vial sobre avenida Cuauhtémoc a la altura del hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la zona norte de la ciudad de Veracruz, y es que una carambola de tres autos quedó a la mitad del carril con dirección de norte a sur.

Video Carambola de Tres Vehículos Genera Afectación Vial en la Av. Cuauhtémoc al Norte de Veracruz | N+

El hecho no reportó personas lesionadas, solo daños materiales leves, sin embargo, al estar esperando el arribo de lo ajustadores de sus respectivas aseguradoras, se llevaron más de una hora obstruyendo esa parte de la vía de comunicación.

Fueron dos unidades sedán y un auto compacto los que, al circular sobre dicha avenida protagonizaron ese percance. Solo atendieron las aseguradoras, deslindaron responsabilidades y más tarde retiraron los carros del lugar, por lo que de ahí se liberó al 100 por ciento la circulación en esta importante en la zona.

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