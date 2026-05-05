Hallan Cuerpo sin Vida de un Hombre en Laguna de Nogales, Veracruz

Durante este martes cinco de mayo, comerciantes de la Laguna de Nogales, en el municipio del mismo nombre, reportaron a las autoridades el hallazgo del cuerpo de un hombre sin vida, el cual presentaba un avanzado estado de descomposición.

De acuerdo con los primeros reportes, vecinos habían alertado desde días atrás al número de emergencias 911 sobre la presencia de olores fétidos en la zona. Pese a ello, señalan que únicamente se colocó cinta preventiva amarilla para restringir el paso, sin que se realizara una inspección a fondo.

Fue hasta este martes cuando, tras insistentes llamados, se movilizaron elementos de la Policía Estatal, Policía Municipal y la Policía Ministerial Acreditable, quienes ingresaron a un área ubicada detrás de la conocida “Casa del Nahual”.

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En dicho lugar descubrieron el cuerpo de un hombre que, de manera preliminar, presentaba signos de tener por lo menos unos 15 días de haber fallecido, por lo cual la zona fue acordonada por las autoridades conforme al protocolo de cadena de custodia.

Al lugar donde se realizó el hallazgo arribó personal de Servicios Periciales, quienes se encargaron de llevar a cabo las diligencias correspondientes, así como el levantamiento del cuerpo, cuya identidad permanece en calidad de desconocida hasta este momento.

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Hombre muere ahogado en playa de Boca del Río, Veracruz

En el municipio de Boca del Río, Veracruz, fue reportado un accidente en el cual una persona se encontraba inconsciente en la arena tras meterse a nadar en una playa la tarde-noche de este lunes cuatro de mayo, lo que ocasionó una intensa movilización por parte de cuerpos de auxilio.

Se presume que la víctima, quien aún pertenece en calidad de desconocida, ingresó al agua, fue arrastrada por la corriente y perdió la vida tras ahogarse. Los hechos se registraron frente a la playa de Mocambo en el municipio de Boca del Río, Veracruz.

Al percatarse de la situación, las personas que se encontraban en el sitio rápidamente dieron aviso a las autoridades y cuerpos de auxilio mediante el número de emergencia 911; minutos más tarde, paramédicos arribaron al sitio; sin embargo, solo confirmaron el fallecimiento de la persona al no contar con signos vitales.

Derivado de estos hechos, la zona donde rescataron el cuerpo del bañista fue acordonada por las autoridades mientras se hacía el levantamiento por parte de la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE).

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