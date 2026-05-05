Ataque Armado Deja Dos Muertos en la Carretera Tuxpan-Pachuca; Esto Dicen las Autoridades

La noche del pasado lunes cuatro de mayo, dos hombres perdieron la vida en un ataque armado cuando circulaban a bordo de su vehículo en la carretera Tuxpan-Pachuca a la altura de la comunidad Buena Vista del municipio de Tihuatlán.

Tras estos hechos, tanto la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, como la Fiscal General del Estado, Lisbeth Aurelia Jiménez, prefirieron evadir el tema. La mandataria estatal indicó que no se tuvo ese reporte ya que desconocían si el hecho ocurrió del lado de la entidad poblana.

"No tuvimos ese reporte ahorita en la mañana. No sé si haya pasado del lado de Puebla, porque si pasó del lado de Puebla, cae en la mesa de Puebla."

Video: Gobernadora Dijo No Saber Sobre Ataque Armado en Carretera Tuxpan-Pachuca

Por su parte, Lisbeth Aurelia Jiménez, Fiscal General del Estado de Veracruz, indicó que no había conocimiento de un ataque armado suscitado durante la noche del pasado lunes cuatro de mayo, ya que no hubo reporte ni en la noche ni durante las primeras horas de este martes.

"Pues mire, yo no tengo ningún conocimiento de que en la carretera México-Tuxpan se haya suscitado un ataque. Nosotros en el día de hoy no. ¿Anoche? No, el día de hoy no."

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Identifican a una de las víctimas de ataque armado en la carretera Tuxpan-Pachuca

Luego de indicar que no se tenía conocimiento sobre dicho acontecimiento, la fiscal argumentó acerca de la ubicación inexacta en la que habría ocurrido el hecho delictivo, así como la hora en que este ocurrió.

"¿Anoche algún ataque armado? Digo, acá. Ah, bueno, entonces no es en el sitio que usted menciona. Bueno, pero hubo un caso así."

Después, la fiscal argumentó sobre la ocupación de las víctimas, mencionando que no se trataba de trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), sino de personal de una empresa privada que se dedica a prestar servicios a CFE.

"Ah, pero no se trata de trabajadores de Comisión Federal de Electricidad; es una empresa privada que se dedica a prestarle servicios, a su vez, a la Comisión Federal de Electricidad."

Posteriormente y ante la insistencia sobre la aclaración del ataque armado, confirmó el suceso delictivo indicando que hubo un saldo de una persona lesionada, así como dos que fueron privadas de la vida en Tihuatlán, y mencionó que ya se está integrando la carpeta de investigación.

"Fue un lesionado y 2 personas privadas de la vida, pero fue, prácticamente, el día de ayer, no fue el día de hoy, y no es ahí en la autopista; fue en Tihuatlán. Ya se está integrando la carpeta de investigación; estamos allegando todos los dictámenes periciales; estamos a la investigación."

Según primeros reportes, una de las víctimas fue identificada como E. G. P., propietario de una empresa contratista de CFE, y el copiloto, trabajador de la empresa privada. El otro pasajero resultó lesionado y fue trasladado a un hospital. De los hechos tomaron conocimiento la Guardia Nacional, División Carreteras, Policía Estatal y personal de Marina, quienes acordonaron el área.

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