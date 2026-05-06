Pobladores Hallan Túnel de 50 Metros en Ejido Playitas en Las Choapas al Sur de Veracruz

En el ejido Playitas localizado en Las Choapas al sur de Veracruz, pobladores encontraron este martes 6 de mayo, lo que para ellos podría tratarse de un túnel o cueva. Denunciaron que en este sitio, aparentemente abandonado, escucharon gritos.

En el lugar, fueron hallados cartones de cerveza, diversas herramientas, una motocicleta, así como un altar a la Santa Muerte. Se trata de una superficie de aproximadamente 50 metros, donde había una cama e incluso una salida que conduce a la calle principal del ejido Playitas.

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Desconocen para qué se usaba el túnel hallado en Las Choapas, Veracruz

La policía municipal acudió al sitio para documentar el hallazgo de los pobladores. Mientras que el alcalde de Las Choapas, Jesús Uribe Esquivel confirmó que en el lugar habría presuntamente presencia de personas armadas, así declaró los hechos.

"Fuimos a checar y si existe si es así, para qué lo usaban no lo o sabemos, reportaron que había, como que una célula, una célula delictiva ahí se veían armados, entonces grabaron dejaron como que se les colapsó el túnel, creo, y ellos fueron los que denunciaron los mismos pobladores de la playitas"

Afirmó que será la autoridad ministerial a través de la Fiscalía General del Estado, quien determine la función real del túnel aunque no descarta que pudiera haber sido usado para actividades ilícitas.

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Aunado a esto, el Secretario de Gobierno Ricardo Ahued declaró que el hallazgo está bajo investigación. Mientras tanto, la Gobernadora del estado Rocío Nahle desestimó el hallazgo.

“Ni que cueva ni que nada, nosotros nos basamos en cifras serias”

Serán las autoridades quienes informen más adelante sobre este hallazgo.

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