Fuego Consume Casa Habitación en Veracruz; Vecinos Presentaron Crisis Nerviosa

La mañana de este miércoles 6 de mayo se registró un incendio a casa habitación en la ciudad de Orizaba, los hechos ocurrieron en la calle sur 4 y oriente 5, en la Colonia Centro en la ciudad antes mencionada, ubicada en la zona de las Altas Montañas de Veracruz.

De acuerdo con los primeros reportes, el fuego se originó al interior de una vivienda, según los datos presuntamente este inmueble era habitado por una persona que acumulaba diversos materiales, motivo por el cual se pudo haber facilitado la rápida propagación del fuego al interior de la vivienda.

Video Incendio de Casa Habitación Moviliza a los Cuerpos de Emergencia en Córdoba, Veracruz | N+

Al lugar como primeros respondientes arribaron elementos del Cuerpo de Bomberos de la estación 119 de la ciudad de Orizaba, quienes trabajaron intensamente para sofocar las llamas que amenazaban con extenderse a viviendas e inmuebles aledaños.

De manera coordinada, elementos de Protección Civil, Policía Municipal y Policía Vial acordonaron la zona con cinta preventiva, restringiendo el paso de peatones y vehículos para evitar riesgos mayores. En tanto se realizaron las tareas correspondientes para combatir y controlar el fuego.

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Vecinos resultaron con crisis nerviosas por este incendio en Córdoba

A pesar de lo aparatoso del incendio ocurrido esta mañana en la ciudad de Córdoba, no se reportan personas lesionadas; únicamente algunos vecinos presentaron crisis nerviosa y fueron atendidos en el lugar, además de realizarse evacuaciones preventivas para evitar intoxicaciones por el humo.

Se informó que las pérdidas al interior de inmueble fueron cuantiosas, pero las llamas lograron ser contenidas debido a las esfuerzos de los elementos del cuerpo de bomberos que atendieron el siniestro, logrando prevenir que se expandiera el fuego a las viviendas y locales comerciales cercanos al lugar de los hechos.

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