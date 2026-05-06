¿Qué Pasó en la Cartera Veracruz- Medellín?: Se Reportaron Detonaciones de Arma de Fuego

Durante la madrugada de este miércoles 6 de mayo sobre la carretera Veracruz-Medellín en el carril correspondiente al municipio veracruzano, se mantuvo un cierre vial en ambos sentidos y es que se registró un fuerte operativo policíaco donde los primeros reportes indicaron que se registraron detonaciones con arma de fuego y al parecer una presunta persecución.

Hasta este momento se ha dado un pronunciamiento parte de autoridades acerca de qué fue lo que sucedió en este sector de la conurbación, así como de cuál fue el saldo de esta fuerte movilización o si hubo detenidos, se reportó la presencia de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, Policías Ministeriales, Policías Navales, así como de estatales.

Video Fuerte Operativo Policíaco Generó Expectativa entre Habitantes Durante la Madrugada en Veracruz | N+

Carretera permaneció cerrada por varias horas debido a este operativo

Según habitantes de la zona fue una gran presencia policíaca la que se registró en el lugar, la cual ocurrió poco antes de la una de la mañana y así se mantuvo el cierre a la circulación vehicular en esta importante vía de comunicación por varias horas.

Se informó que hasta la mañana todavía se encontraba cerrada esta carretera, sin embargo ya se encuentra abierta y de libre tránsito para los automovilistas, de haberse mantenido hubiera sido un gran problema dado que este miércoles se reanudan las actividades escolares, y vuelven las actividades y el tránsito a normalidad diaria.

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Quienes viven en esta zona de la carretera Veracruz-Medellín comentaron haber escucharon fuertes detonaciones y por un tiempo prolongado, Poco tiempo después se desató ese fuerte operativo que llevó a se tuviera un cierre vial desde el fraccionamiento Las Vegas que corresponde al municipio de Boca del Río con dirección al municipio de Medellín es decir rumbo al Fraccionamiento Puente Moreno.

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