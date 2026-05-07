Pareja de Motociclistas Resulta con Lesiones tras Ser Impactados por un Auto en Veracruz

Durante la noche de este jueves siete de mayo, se registró un percance vial en calles de Veracruz, lo que movilizó a los cuerpos de emergencias tras reportarse que al menos dos personas resultaron lesionadas en dicho accidente.

De acuerdo con los primeros reportes, una pareja de motociclistas terminó con múltiples lesiones luego de ser impactada por un auto particular mientras circulaban sobre el bulevar Manuel Ávila Camacho en la ciudad de Veracruz.

Video: Accidente de Motocicleta Deja Dos Personas Lesionadas en Bulevar Córdoba-Fortín, Veracruz

El reporte en el lugar de los hechos indica que el auto particular habría intentado realizar un retorno en dicha vialidad, presuntamente sin precaución, lo cual terminó provocando la colisión que dejó con lesiones a ambas personas.

De la pareja motociclista, la joven fue la más afectada, por lo que se tuvo que gestionar su traslado a un centro hospitalario para una valoración médica luego de ser impactada por un auto particular mientras circulaba junto a otra persona sobre el bulevar Manuel Ávila Camacho en la ciudad de Veracruz.

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Otra pareja de motociclistas fue impactada por un vehículo en colonia de Veracruz

Cuerpos de auxilio se movilizaron durante la noche del pasado jueves 23 de abril en las inmediaciones de la colonia Ricardo Flores Magón debido al reporte en el que una pareja resultó lesionada por un percance vial.

Ambas personas terminaron con varias lesiones en el cuerpo luego de ser impactadas por un vehículo compacto de color rojo en la esquina de la avenida 16 de Septiembre. De acuerdo con datos recabados en el lugar, la joven identificada como Nahomi "N" y su pareja, de nombre Kevin "N".

Presuntamente, la pareja no respetó la preferencia vial y fue embestida por el auto compacto cuando circulaba sobre la calle Alacio Pérez de la colonia Ricardo Flores Magón y, al llegar a la esquina de la avenida anteriormente mencionada, intentaron cruzar.

Se reportaron fuertes daños materiales tras este percance registrado en la avenida 16 de Septiembre y la esquina de Alacio Pérez de la colonia Ricardo Flores Magón de la ciudad de Veracruz. Asimismo, Nahomi "N" manifestó que tenía fuertes dolores en varias partes del cuerpo, mientras que Kevin "N" presentaba una herida considerable en la cabeza.

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