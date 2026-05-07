Fuerte Incendio de Pastizal Cerca del Hospital Materno Genera Alarma en Coatzacoalcos, Veracruz

Por segunda ocasión un incendio se registró en una área verde del Fraccionamiento Puerto Esmeralda, justo frente del Hospital Materno Infantil IMSS-Bienestar de la ciudad de Coatzacoalcos en el sur de Veracruz.

Fue durante la noche del pasado miércoles 6 de mayo cuando las llamas aparecieron en una zona denominada parque La Isla, ubicada entre las avenidas José Lemarroy Carrión, entre Francisco Morosini y Calle del Muelle en la zona poniente de la ciudad.

Video Fuego en Pastizal Cerca de Hospital y Viviendas Moviliza a Bomberos en Veracruz | N+

Las llamas amenazaban con llegar a un conjunto habitacional, vecinos comenzaron a tratar de apagar el incendio. Al lugar acudieron elementos de Protección Civil y Bomberos al igual que del grupo Alfa y Omega para sofocar las llamas y evitar su avance hacia la zona habitacional .

Horas después los cuerpos de emergencias que atendieron el llamado de emergencia, tras implementar los protocolos correspondientes lograron sofocar por completo el incendio sin que se registraran mayores afectaciones ya que existía el riesgo de que el fue se expandiera alcanzado la zona de viviendas del fraccionamiento antes mencionado del poniente de Coatzacoalcos al sur de la entidad veracruzana.

Noticia relacionada: Incendio de Pastizal Causa Afectación Vial en Fraccionamiento de Veracruz

Se incendia pastizal en distribuidor vial Cabeza Olmeca en Veracruz

Un fuerte incendio de pastizal se registró el pasado viernes 1 de mayo a un costado del distribuidor vial Cabeza Olmeca, justo en la zona verde en la desviación para retornar hacia la Calzada Ejército Mexicano. Por momentos el humo causó afectación a la visibilidad de automovilistas que transitaban por la zona, sin que representara un alto riesgo.

Video Se Registra Incendio de Pastizal a un Costado de Distribuidor Cabeza Olmeca | N+

Elementos de bomberos de Veracruz fueron los encargados de atender el incidente que por más de tres horas estuvo activo. En aquel momento no se dio a conocer la causa que del fuego, aunque presuntamente fue la quema de basura lo que originó las llamas, no se reportaron personas lesionadas.

Historias Recomendadas: