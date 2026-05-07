Hombre Muere al Ser Atacado a Disparos en Carretera de Tlapacoyan, Veracruz

La mañana de este jueves 7 de mayo, se registró una intensa movilización derivada de un reporte en el que se informaba acerca de presuntas detonaciones de armas de fuego en una carretera perteneciente al municipio de Tlapacoyan, en la zona norte del estado de Veracruz.

De acuerdo con los primeros reportes, la movilización respondió a un hecho de violencia en el cual un hombre habría sido privado de la vida cerca de las diez de la mañana de este jueves en las inmediaciones de la carretera que conduce al municipio de Tlapacoyan.

El hecho se registró a la altura del kilómetro 1, entre las colonias Luis Escobar Toledano y América. Presuntamente, dos sujetos que viajaban a bordo de una motocicleta abrieron fuego en contra de la camioneta de modelo reciente en la cual se trasladaba la víctima.

Noticia relacionada: ¿Qué Pasó en la Cartera Veracruz- Medellín?: Hay Cuatro Muertos y Cinco Detenidos

No se han reportado detenciones tras los hechos de violencia ocurridos en Tlapacoyan

Versiones apuntan a que la víctima respondía al nombre de Macario "N", quien fue ultimado a disparos por los sujetos desconocidos cuando circulaba sobre dicha vía de comunicación y, debido al ataque, el conductor perdió el control del vehículo e ingresó hasta un predio.

Finalmente, la camioneta en la que viajaba la víctima terminó impactada en una vivienda. El cuerpo quedó inerte en el interior de la unidad atacada y, derivado de estos hechos, se desplegó un intenso operativo policiaco por parte de corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno.

Video: Elementos de Seguridad Federal y Local Realizan Operativo en Córdoba; Aseguraron una Camioneta

Hasta este momento solo se ha reportado el deceso de la persona que viajaba en la camioneta de modelo reciente y no se ha informado que, derivado de este ataque, hubiera personas que resultaran lesionadas o alcanzadas por las balas.

Asimismo, no se ha registrado la detención de ninguna persona relacionada con estos hechos de violencia registrados en el municipio de Tlapacoyan, perteneciente a la zona norte del estado de Veracruz.

Historias recomendadas:

LAVR