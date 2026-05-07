Muere Niña de Nueve Años Ahogada en el Río Coatzacoalcos; Esto se Sabe

En el sur de Veracruz durante la tarde del pasado miércoles 6 de mayo, se reportó un lamentable suceso que involucra a una menor de nueve años murió ahogada en el Río Coatzacoalcos, a la altura de la comunidad de Las Palomas perteneciente a la zona rural de Hidalgotitlán.

Se informó que la menor, convivía con sus familiares en la zona cercana del afluente cuando ingresó al mismo y ya no se le vio salir, activándose las tareas de búsqueda y rescate en el lugar de los hechos.

Según los datos recabados, se confirmó que la menor tenía su domicilio en Capoacan, ubicado en la zona rural del municipio de Minatitlán en el sur de la entidad. Al punto se dieron cita diversas dependencias de seguridad, además de cuerpos de seguridad y emergencias quien se encargaron de realizar las labores correspondientes.

Se dio a conocer que aunque intentaron auxiliarla ya nada se pudo hacer. La zona fue acordonada en tanto se realizaron las diligencias correspondientes. Fueron las autoridades de Protección Civil quienes confirmaron el deceso de la b.

Familiares dieron a conocer que sus restos serán velados este jueves en la localidad de Capoacan, donde familiares y amigos le darán el último adiós a la menor que perdió la vida en este accidente ocurrido en el sur de Veracruz.

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Localizan cuerpo sin vida en laguna de Nogales, Veracruz

Fue durante el pasado martes 5 de mayo, que algunos comerciantes de la Laguna de Nogales, ubicada en el municipio del mismo nombre, se encargaron de dar aviso a las autoridades sobre el hallazgo de un cuerpo sin vida, se informó que al momento de la localización el cuerpo ya presentaba un avanzado estado de descomposición.

Vecinos señalaron que ya habían alertado algunos días atrás al número de emergencias 911 sobre la presencia de olores fétidos en la zona antes mencionada. Pese a ello, señalan que únicamente se colocó cinta preventiva amarilla para restringir el paso, sin que se realizara una inspección a fondo.

Fue que tras insistentes llamados, que se movilizaron diversos elementos de seguridad, quienes ingresaron a un área ubicada detrás de la conocida “Casa del Nahual”, realizando el hallazgo del cuerpo en ese lugar.

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