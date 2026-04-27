Menor de Tres Años Muere Presuntamente Ahogado al Caer a una Alberca en Boca del Río, Veracruz

La tarde de este lunes 27 de abril se registró una intensa movilización por parte de cuerpos de auxilio debido al reporte en el que se indicaba que un menor de edad presuntamente habría perdido la vida en un inmueble del municipio de Boca del Río, Veracruz.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, un niño de tres años habría perdido la vida al presuntamente ahogarse en una alberca de un domicilio particular en la colonia Graciano Sánchez, perteneciente al municipio de Boca del Río, Veracruz.

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Los hechos anteriormente descritos se registraron en las inmediaciones de un inmueble localizado en la esquina de las calles Coatzacoalcos y Puerto Banderas, donde, presuntamente, el niño se habría quedado solo en la sala del domicilio; se informó que la madre del menor trabaja como empleada en el lugar.

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¿Cómo ocurrieron los hechos donde el menor de tres años perdió la vida?

Según lo informado, la mujer se separó por un instante del menor, tiempo suficiente en el que el infante pudo llegar a la alberca y posteriormente cayó en ella. Al volver, la madre del menor lo encontró sin vida en el lugar.

Luego de sacarlo de la alberca, la mujer habría intentado reanimar al infante; sin embargo, no fue posible, ya que el menor no reaccionó ante los intentos que la madre realizó para que el menor volviera a reaccionar, por lo que se dio aviso a las autoridades correspondientes.

Minutos más tarde, al lugar de los hechos arribaron elementos de la Marina, agentes ministeriales, policía municipal y personal de Servicios Periciales, quienes se encargaron de llevar a cabo las diligencias de ley para realizar el levantamiento del cuerpo e iniciar con las debidas investigaciones.

Hasta el momento no se han dado más detalles acerca de este hecho, razón por la cual se desconoce la identidad de la madre y serán las autoridades quienes realicen las indagatorias correspondientes.

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