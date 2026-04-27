Choque Múltiple de Motociclistas Cierra Distribuidor Vial en Xalapa; Hay Tres Muertos

Durante las madrugada de este lunes 27 de abril se registró en la ciudad capital del estado un lamentable accidente que involucra a tres motociclistas, el reporte del suceso señala que aproximadamente a las 05:00 horas en el distribuidor de la Araucaria en la Avenida Lázaro Cárdenas en el carril que va hacia el puerto de Veracruz.

Es importante detallar que este accidente reporta saldo de tres personas que perdieron la vida, derivado del accidente se registra complicaciones al tráfico vehicular en la zona del distribuidor vial de La Araucaria, específicamente en la parte inferior del paso a desnivel donde se encuentra totalmente cerrado el paso a la circulación de los vehículos.

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En este siniestro se vio involucrada una motocicleta que terminó impactándose contra una camioneta, situación que provocó que la saliera proyectada la motocicleta y el conductor, quienes se terminaron impactando contra el muro de contención perdiendo la vida ahí el conductor, posterior a ello dos motocicletas más, se vieron involucradas debido a que iban circulando en la zona y también pues terminaron accidentándose en el punto.

Otro motociclista involucrado murió rumbo al hospital

Según datos recabados los otros dos conductores de motocicleta también perdió la vida ya en camino hacia el hospital, siendo así tres personas las víctimas mortales de este accidente múltiple en la ciudad de Xalapa la mañana de este lunes 27 de abril. El tráfico vehicular se reporta cargado en este sector de la ciudad, ya que esta vía de comunicación es de las más importantes de la ciudad de Xalapa, siendo una de los accesos y salidas de la capital del estado veracruzano.

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Para quienes deban circular por esta zona, se les exhorta salgan con tiempo, con mucha antelación y sobre todo mucha paciencia, o en su defecto buscar vías alternas dependiendo cuál sea su punto de destino, lo que se reitera es que está cerrado el paso a la circulación vehicular con dirección hacia Veracruz a la altura del distribuidor vial de La Araucaria.

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