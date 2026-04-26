Asalto en Plaza Comercial de Veracruz: Roban Joyería de Tienda Departamental

La tarde de este domingo 26 de abril en una plaza comercial ubicada en la zona poniente de la ciudad de Veracruz, se reportó un asalto al interior de una tienda departamental, testigos refieren haber escuchado detonaciones de arma de fuego. Esta situación de riesgo generó la movilización de cuerpos policíacos a este sector de la ciudad y puerto de Veracruz.

El reporte en el lugar indica un robo en el área de joyería donde un sujeto, presuntamente con arma de fuego y arma blanca, habría amenazado a empleados para poder concretar el robo. Tras romper vitrinas, habría tomado joyería y relojes, de lo cual se desconoce el monto de lo sustraído. Se dio a conocer que una mujer resultó con crisis nerviosa y fue atendida por técnicos en urgencias médicas que arribaron al lugar de los hechos.

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El presunto delincuente habría logrado darse a la fuga tras el asalto. En la zona de la plaza comercial y todo el poniente de la ciudad se ha implementado un fuerte operativo de seguridad para intentar dar con el delincuente, hasta el momento no se reporta la detención de alguna persona.

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Vigilante Intenta Impedir Robo y Es Asesinado en Coatzacoalcos

En el municipio de Coatzacoalcos se registró una intensa movilización de cuerpos de seguridad durante la mañana del pasado domingo 19 de abril, esto tras un reporte en el que se daba a conocer un hecho de violencia donde se reportaba una persona fallecida.

El reporte de hechos indicó que esta situación ocurrió al interior de un establecimiento comercial dedicado a la venta de alimentos restaurante en el municipio de Coatzacoalcos, donde el vigilante del lugar fue hallado sin vida luego de que fuera atacado con un arma blanca durante un presunto robo con violencia al interior del inmueble.

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