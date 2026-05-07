Patrulla de la Policía Estatal es Atacada a Disparos en Tres Valles; Activan Código Rojo

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz fueron agredidos por desconocidos al mediodía de este jueves siete de mayo, mientras realizaban su recorrido por la calle principal de la comunidad de Gabino Barrera, municipio de Cosamalopan, localidad ubicada entre Tres Valles y Santa Cruz, cercana a los límites con la región de Tuxtepec, Oaxaca.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos se registraron contra la patrulla marcada con el número 4478 de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la cual terminó impactada contra un poste y la fachada de una vivienda, con más de 10 impactos de balas de grueso calibre.

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Derivado de estos hechos, la zona fue acordonada por elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, mientras que personal de la Fiscalía marcó los cartuchos percutidos que quedaron en el lugar donde se registró la agresión.

Por temor, la mayoría de comercios cercanos a la zona bajaron sus cortinas. De acuerdo con un boletín oficial, en esta agresión a los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, no hubo lesionados y se montó un intenso operativo en la zona.

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SSP activa Código Rojo tras agresión contra patrulla de la Policía Estatal

La tarde de este jueves, las autoridades reportaron que se ha activado un Código Rojo luego de que se registrara una agresión armada contra una patrulla de elementos de Policía Estatal en el municipio de Cosamaloapan, entre los límites de Tres Valles y Santa Cruz.

Asimismo, la Secretaría de Seguridad Pública dio a conocer que no hay reporte de personas que resultaran heridas tras la agresión registrada en el municipio anteriormente mencionado. El código fue activado para tratar de dar con el paradero de los presuntos responsables.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) exhortó a la población para que denunciara cualquier situación de riesgo que se pudiera presentar a través de los números de emergencias de la línea 911 y el 089 de manera anónima.

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