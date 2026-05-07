Hombre en Presunta Situación de Calle Muere en Parque de la Colonia San Pedro de Córdoba

La tarde de este jueves 7 de mayo, se registró la movilización de cuerpos de emergencias tras reportarse la muerte de una persona en vía pública. Según los reportes, la víctima presuntamente habría fallecido a causa de un infarto fulminante.

Los hechos se registraron cuando el hombre se encontraba al respaldo del parque de Solidaridad de la colonia San Pedro de Córdoba. De acuerdo con la información brindada por los vecinos del lugar, se le veía últimamente deambulando en presunto estado etílico.

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La víctima, según testigos, era vista con un grupo de hombres en situación de calle. Al sitio acudieron paramédicos de grupo Samuv, quienes confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales, descartando que haya sido por golpe de calor, como trascendió en redes sociales.

Se dio parte a la Fiscalía Regional de Justicia Zona Centro Córdoba para que dieran fe del deceso y trasladar el cuerpo del hombre al Servicio Médico Forense (SEMEFO). Hasta el momento, el cuerpo continúa en calidad de desconocido.

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Hombre mayor pierde la vida en calles de la ciudad de Veracruz

En la colonia Ignacio Zaragoza de la ciudad de Veracruz se reportó la movilización de cuerpos de emergencias debido a que se reportó que una persona se encontraba inconsciente en la acera de la avenida La Fragua.

Según la información recabada, la víctima sería una persona del sexo masculino de aproximadamente 75 años, quien quedó tirada en la vía pública, entre la avenida La Fragua y la calle Orizaba, tras lo que se presume habría sido problemas cardiacos, específicamente un infarto.

Al sitio donde se registraron los hechos arribaron para realizar el acordonamiento de la zona. Minutos más tarde, llegaron elementos de seguridad, así como agentes ministeriales y periciales para llevar a cabo las diligencias correspondientes, así como el respectivo levantamiento del cuerpo.

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