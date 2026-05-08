Auto Cae a Canal de Aguas Negras en Coatzacoalcos, Veracruz

La mañana de este viernes 8 de mayo, en la ciudad de Coatzacoalcos un automóvil cayó dentro de un canal de aguas negras, al sur del estado de Veracruz. Los hechos ocurrieron sobre la avenida Javier Anaya Villazón de la colonia El Tesoro.

Presuntamente, el conductor del auto perdió el control, chocó contra la palmera y terminó dentro del canal de aguas negras. El vehículo traía placas del Estado de México y tras el accidente lo dejó abandonado. Es de mencionar, que de este percance no se tuvo registro de personas lesionadas.

Elementos de Tránsito Estatal solicitaron los servicios de una grúa para hacer las maniobras de rescate. Mientras que la unidad fue enviada a un corralón en espera de que aparezca su propietario.

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Arrollan a motociclista y resulta seriamente lesionado en Veracruz

Un motociclista resultó con fractura expuesta al ser arrollado por el conductor de una camioneta, la mañana del jueves cuando circulaban sobre la avenida Simón Bolívar en la ciudad de Veracruz. Fue a la altura de la calle Víctimas del 4 y 5 de Julio en la colonia Zaragoza, cuando la camioneta cruzaba sin llevar la preferencia Simón Bolívar, cuando de pronto no se percata que pasaba la motocicleta y lo impacta.

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El conductor de la unidad de dos ruedas salió proyectado al pavimento, resultando con fractura en la pierna derecha y fuertes golpes en el rostro. De inmediato, se hizo el llamado al 911 para que emergencias atendiera, arribando paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes lo valoraron y al ver las lesiones, fue trasladado a un hospital.

También llegaron policías estatales y tránsito municipal, quienes realizaron el peritaje correspondiente, deslindaron responsabilidades y se retiraron del lugar para restablecer la vialidad.

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