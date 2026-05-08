Activan Código Rojo por Presunto Asalto en Xalapa; Hay Dos Detenidos

Durante la noche del pasado jueves 7 de mayo, cerca de las 11 de la noche, se registró la activación de un código rojo en la región de la ciudad capital, importante detallar que este operativo se activó posteriormente a un reporte a la línea de emergencias del 911, donde se señalaba de un robo de dinero en efectivo.

Tras el presunto robo aún se desconoce el monto exacto, pero datos recabados por el equipo de Nmás se logró obtener información al respecto estableciendo que se trató de una suma de 50 mil pesos aproximadamente. Se dio a conocer que los delincuentes que ejecutaron ese presunto robo, huyeron con rumbo de la carretera 140.

Video Presunto Asalto Genera Fuerte Movilización de Cuerpos de Seguridad en Xalapa | N+

Es importante detallar que, ante esta situación, se percataron las autoridades de en qué vehículo iban los presuntos asaltantes, desplegando un fuerte dispositivo de seguridad, donde se bloquearon las salidas y entradas de la carretera, tanto por la ciudad de Xalapa, como por la vía de la autopista para intentar la detención de los delincuentes.

Así se logró la detención de los presuntos asaltantes

Los presuntos ladrones buscaron la forma de evadir a la autoridad, buscando la forma de confundir a los elementos policiales y de la Guardia Nacional cambiando su ruta de escape. La persecución y operativo se extendió hasta la zona de Banderilla donde se realizó el cierre total de circulación de la vía de comunicación, a la altura de La Martínica.

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Ahí se logró la detención de dos hombres que viajaban a bordo de una camioneta blanca, importante señalar que, no se reportaron lesionados los dos hombres que fueron detenidos, presuntamente son extranjeros. También en la zona se hizo presente una familia quienes señalaron a los presuntos delincuentes de haberles cerrado el paso y haberlos encañonado. A los detenidos se le habrían decomisado diversas armas de fuego, según lo que se observó el día de ayer, por la noche en el lugar de los hechos.

Hasta el momento, las autoridades no han informado mayores detalles sobre la situación de los ahora detenidos, tampoco si les fueron asegurados los 50 mil pesos del motín del presunto robo cometido. Este código rojo, generó una intensa movilización de unidades de seguridad y de emergencias. Que terminó con la detención de estos dos hombres. La cual tuvo lugar en la zona de la conurbación entre los municipios de Xalapa y Banderilla.

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