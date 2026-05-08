FGR Asegura Aproximadamente 50 Mil Litros de Hidrocarburo tras Cateo en Agua Dulce, Veracruz

La tarde de este viernes ocho de mayo se registró un operativo por parte de las autoridades en un inmueble localizado en un rancho de Agua Dulce, municipio localizado en la zona sur del estado de Veracruz. En el lugar se aseguraron varios litros de combustible.

De acuerdo con lo informado, en dicho operativo fueron asegurados aproximadamente 50 mil litros de hidrocarburo en un centro de almacenamiento clandestino. El aseguramiento se realizó en un operativo conjunto de la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional.

Video: FGR Asegura Más de 20 Mil Litros de Hidrocarburo Durante Cateo en Hueyapan de Ocampo

Para llevar a cabo este hecho, se ejecutó una orden de cateo en un inmueble ubicado en las inmediaciones del rancho "Saladino 2". En el lugar, localizaron el combustible distribuido en dos contenedores especializados tipo frac tank, un tanque cilíndrico horizontal y cinco contenedores adicionales.

Las autoridades dieron a conocer que el predio y el hidrocarburo asegurado en dicho operativo registrado en el municipio de Agua Dulce, Veracruz, quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación (MPF).

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Aseguran más de 20 mil litros de hidrocarburo en Hueyapan de Ocampo, Veracruz

La tarde del pasado jueves siete de mayo, se registró un operativo y, como resultado, las autoridades informaron que se aseguraron aproximadamente 27 mil 650 litros de hidrocarburo en el municipio de Hueyapan de Ocampo, localizado al sur del estado de Veracruz.

La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que el combustible que fue asegurado se encontraba dentro de un contenedor listo para su presunto suministro y venta externa. Se informó que el resguardo posterior queda a cargo de la Policía Municipal, mientras que lo asegurado se puso a disposición del Ministerio Público Federal (MPF) para continuar con las investigaciones.

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