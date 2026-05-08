Sujetos Asaltan Tienda de Conveniencia en Boca del Río; Empleadas Sufren Crisis Nerviosa

La tarde de este viernes ocho de mayo se registró una intensa movilización por parte de corporaciones policiacas en la colonia Lomas del Mar, debido a que fue reportado un hecho de violencia en una tienda de conveniencia.

De acuerdo con los primeros reportes, un par de sujetos habrían robado una tienda de conveniencia ubicada en la colonia Lomas del Mar de Boca del Río, en la esquina de las calles López Arias y Miramar, la tarde de este viernes.

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Hasta este momento, se desconoce cuál fue el monto de lo que los sujetos habrían robado en dicha tienda y, debido a este suceso, las empleadas del lugar y una señora que vende pan en la entrada presentaron síntomas de crisis nerviosa.

Debido a estos hechos, se realizó el reporte a las autoridades por medio del número de emergencias 911 y minutos más tarde, al sitio arribó la policía, y comenzaron la búsqueda de los posibles responsables.

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Asaltan a mujer tras salir de institución bancaria en la ciudad de Orizaba

Una cuentahabiente fue víctima de un presunto asalto tras haber retirado una fuerte suma de dinero de una sucursal bancaria localizada en las inmediaciones de una plaza comercial de la ciudad de Orizaba, lo que ocasionó una intensa movilización de elementos policiacos.

La afectada narra que fue despojada de una cantidad aproximada de 300 mil pesos tras ser asaltada a mano armada cuando realizó el retiro de la fuerte suma de dinero, la misma que fue retirada en la sucursal bancaria de una conocida plaza comercial.

Los hechos anteriormente descritos se registraron cuando la víctima se encontraba en las inmediaciones de una sucursal bancaria dentro de una conocida plaza comercial localizada sobre la avenida Cri Cri de la ciudad de Orizaba.

Las autoridades orientaron a la mujer afectada para que pudiera proceder ante la Fiscalía. Hasta este momento, se desconoce el paradero de los presuntos agresores y aún no hay reporte en el que se indique que hubo personas detenidas.

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