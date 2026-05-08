Mujer es Despojada de una Fuerte Suma de Dinero tras Asalto en Banco de Orizaba

La tarde de este viernes ocho de mayo, se registró una intensa movilización en la ciudad de Orizaba debido a un hecho de violencia registrado en contra de una cuentahabiente tras haber retirado una fuerte suma de dinero de una sucursal bancaria.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima fue una mujer, la cual presuntamente sufrió un asalto a mano armada la tarde de este viernes. La afectada narra que fue despojada de una cantidad aproximada de 300 mil pesos.

Los hechos anteriormente descritos se registraron cuando la víctima se encontraba en las inmediaciones de una sucursal bancaria dentro de una conocida plaza comercial localizada sobre la avenida Cri Cri de la ciudad de Orizaba.

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No hay reporte de personas detenidas tras el asalto a una cuentahabiente en la ciudad de Orizaba

Según lo informado, la mujer habría acudido a la institución bancaria para realizar el retiro de una fuerte suma de dinero; sin embargo, cuando aún permanecía dentro de la sucursal, fue interceptada por dos sujetos armados.

Los presuntos agresores amagaron a la víctima y, en cuestión de segundos, la despojaron del dinero que había retirado, provocando que varios testigos terminaran con crisis nerviosa. Tras haber concretado el robo, los sujetos escaparon corriendo sobre la calle Norte 4 en sentido contrario.

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Hasta este momento, se desconoce el paradero de los presuntos agresores y aún no hay reporte en el que se indique que hubo personas detenidas. Asimismo, las autoridades orientaron a la mujer afectada para que pudiera proceder ante la Fiscalía Regional de Justicia.

En el lugar se desplegó un intenso operativo para intentar dar con el paradero de los sujetos que cometieron el ilícito en contra de la mujer que acudió a un banco localizado en una conocida plaza comercial de la ciudad de Orizaba, Veracruz.

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