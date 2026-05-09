Asesinan a Disparos a Martha "N", Hermana de "El Casetero" en Atoyac, Veracruz

Un hecho de violencia fue reportado a las autoridades la tarde de este sábado nueve de mayo en la comunidad de Potrero Nuevo, donde, según la información obtenida, una persona habría sido privada de la vida por sujetos armados.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima de este ataque fue identificada como Martha “N”, quien habría sido asesinada la tarde de este sábado en la comunidad de Potrero Nuevo, la cual es perteneciente al municipio de Atoyac, lo que desató una intensa movilización por parte de corporaciones policiacas.

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Durante la agresión, la víctima, hermana de José Alfredo “N”, alias “El Casetero”, presunto generador de violencia en la región, intentó refugiarse en un local en construcción tras ser perseguida por hombres armados; sin embargo, fue alcanzada y atacada a tiros.

Tras registrarse el hecho de violencia, las autoridades realizaron el debido acordonamiento de la zona y llevaron a cabo el levantamiento del cuerpo de la víctima, sin que hasta el momento se haya reportado la detención de personas relacionadas con estos hechos. La Fiscalía mantiene abierta la investigación.

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¿Quién es José Alfredo "N", hermano de la víctima?

José Alfredo "N", alias “El Casetero”, fue detenido el pasado día miércoles 18 de marzo del año en curso por elementos de la Policía Ministerial de Córdoba, señalado como probable responsable del delito de homicidio doloso calificado en agravio de la víctima con iniciales J. O. R. L.

Su captura fue realizada en la Ciudad de México luego de llevarse a cabo trabajos de inteligencia coordinados entre autoridades estatales, así como federales. Posteriormente, José Alfredo "N" fue trasladado al penal de mediana seguridad de La Toma, donde enfrenta el proceso penal 1320/2025.

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