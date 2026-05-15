Rescatan a Siete Personas Privadas de la Libertad en Poza Rica; Entre Ellos Dos Menores

Este viernes 15 de mayo, autoridades informaron sobre el rescate de 7 personas privadas ilegalmente de la libertad entre ellos dos menores de edad, en el municipio de Poza Rica, en la zona norte del estado de Veracruz. También, se reveló sobre dos detenciones relacionadas con los hechos.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Marina, rescataron a siete personas que se encontraban privadas ilegalmente de la libertad. En ese mismo operativo, dos personas fueron detenidas como presuntos responsables. El alertamiento a las autoridades, fue mediante el número de emergencias 911.

Luego de recibir el llamado, se activaron de inmediato los protocolos correspondientes, localizando en el punto a cinco adultos y dos menores de edad, mismos que se encontraban bajo resguardo de un individuo el cual fue detenido para ser investigado por las autoridades.

Además de la persona detenida que cuidaba a las víctimas de identidad resguardada, se logró la detención de una segunda persona. Ambos fueron puestos a disposición de la autoridad competente para las investigaciones correspondientes. Mientras tanto, las 7 personas rescatadas recibieron atención médica para verificar su estado de salud, y posteriormente fueron resguardados.

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