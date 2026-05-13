Encuentran Bolsas con Restos Humanos en Carroza Fúnebre en Poza Rica; Hay un Detenido

En Poza Rica en la zona norte del estado de Veracruz, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó acerca del inicio de una carpeta de investigación por hechos donde se reporta una persona fue detenida por su probable participación en conductas que podrían constituir el delito de un homicidio doloso.

De acuerdo con los primeros datos recabados, fueron elementos de la Policía Municipal quienes al realizar recorridos preventivos en la zona de la colonia Magisterio del municipio antes mencionado, detectaron dos vehículos uno de ellos una carroza fúnebre y un automóvil particular en circunstancias que resultaron sospechosas para los cuerpos de seguridad, motivo por el cual procedieron a realizar la inspección correspondiente.

Se dio a conocer la detención de un hombre quien presuntamente manipulaba bolsas en cuyo interior se localizaron indicios de restos humanos, los cuales corresponderían a dos personas del sexo masculino, las autoridades informaron que los restos serán analizados científicamente por las autoridades competentes para lograr su identificación y determinación pericial.

Luego del reporte de las corporaciones policíacas, al lugar del hallazgo se trasladaron elementos de Fiscalía para realizar las diligencias correspondientes, tanto ministeriales como forenses, para intentar esclarecer estos hechos ocurridos en la zona norte dela entidad veracruzana.

Se reportó el aseguramiento de diversos indicios que fueron recabados en el lugar que ya forman parte de la investigación correspondiente, mientras el sitio permanece bajo resguardo ministerial.

Información en desarrollo…

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