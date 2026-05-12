Frente Frío Número 50 Provoca Cierre de Puertos a la Navegación Menor y Mayor en Veracruz

Debido al paso del Frente Frío Número 50, se dio a conocer que varios puertos están cerrados a la navegación menor y mayor en Veracruz, ya que los vientos sostenidos pronosticados se prevé que sean de 30 a 40 kilómetros por hora.

Se espera que estos vientos alcancen rachas de hasta 60 kilómetros por hora. Estas condiciones climatológicas originaron que desde la noche del lunes 11 de mayo se suspendieran las actividades para la salida de embarcaciones tanto turísticas como de gran calaje.

En las zonas de playas, tanto de Veracruz como del municipio de Boca del Río, ya se encuentran colocadas banderas rojas, las cuales indican riesgos como corrientes fuertes, oleaje intenso, tormentas o contaminación, por lo que el acceso se restringe hasta nuevo aviso, ya que estas condiciones pueden poner en riesgo a los bañistas.

Noticia relacionada: Pescadores Encuentran Cuerpo de Hombre Flotando en Río Coatzacoalcos, al Sur de Veracruz

¿Cuáles son las condiciones que se esperan en Veracruz por el Frente Frío Número 50?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer cuáles serán las condiciones climatológicas que se esperan en los próximos días en la entidad veracruzana, ya que se prevén lluvias intensas a puntuales torrenciales en la zona norte del estado de Veracruz debido a la llegada del Frente Frío Número 50.

Según lo informado por el SMN, el frente frío núm. 50 propiciará chubascos y lluvias fuertes en la entidad, ya que se extenderá sobre la región media del golfo de México, interaccionando con un canal de baja presión en el noreste, oriente y sureste del país.

Video: Playas Cerradas a Bañistas por Incremento en el Oleaje en Boca del Río

Para este miércoles 13 de mayo se esperan intervalos de chubascos que van desde los 5 a 25 milímetros, así como las temperaturas máximas de 35 a 40 °C en las zonas norte y sur del estado, mientras que para el jueves 14 de mayo habrá intervalos de chubascos desde 5 a 25 milímetros y temperaturas máximas de 30 a 35 °C.

Las autoridades recomiendan tomar las debidas precauciones, ya que las lluvias fuertes podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, además de originar incremento en los niveles de ríos y arroyos.

Historias recomendadas:

LAVR