Fuerte Choque Deja Mujer Lesionada y un Poste Derribado en Veracruz

Un choque entre dos vehículos particulares ocurrió la noche del pasado lunes 11 de mayo en la colonia Francisco Ferrer Guardia de la ciudad de Orizaba, lo que movilizó a cuerpos de emergencia. De acuerdo con los primeros reportes, el accidente se registró cuando una camioneta salió sin precaución de la calle Justo Sierra e impactó a un automóvil sobre el bulevar Teresa Peñafiel.

Tras el golpe, uno de los vehículos se estrelló contra un poste de telefonía, el cual fue derribado. Una mujer de aproximadamente 25 años resultó lesionada, por este motivo tuvo que ser trasladada a un hospital para su valoración, donde el reporte médico señala su estado de salud fue reportado como estable.

La zona fue acordonada por autoridades viales, mientras vecinos señalaron que en ese cruce son frecuentes los accidentes. Las autoridades de la policía vial tomaron conocimiento y ordenaron el traslado de las unidades a un corralón para deslinde de responsabilidades.

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Otro fuerte accidente ocurrido recientemente en Veracruz

Una camioneta procedente de Alvarado quedó severamente dañada al chocar contra unas barras metálicas en la autopista Córdoba-Veracruz, a la altura de Rancho Trejo. Dos personas resultaron heridas, fueron rescatadas y trasladadas a un hospital de Córdoba y su estado de salud es estable.

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El accidente ocurrió la tarde del pasado lunes 11 de mayo, este siniestro generó la movilización de las corporaciones de auxilio y emergencia, quienes se trasladaron al punto del accidente tras recibir el reporte correspondiente, ahí brindaron apoyo al conductor del vehículo y a un acompañante.

Elementos de seguridad arribaron al punto para tomar conocimiento del suceso y se encargaron de abanderar la zona para evitar otro accidente, efectivos de la Guardia Nacional (GN) división carreteras fueron los encargados de deslindar las responsabilidades.

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