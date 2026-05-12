Motociclista se Estrella Contra Tráiler y Termina en el Camellón Central; Se Reporta Grave

Durante la madrugada de este martes 12 de mayo cerca de la 01:00 horas se registró un accidente fuerte vehicular sobre la avenida Lázaro Cárdenas en la ciudad de Xalapa, Veracruz, donde se vio involucrado un motociclista y una unidad de carga pesada que transitaban por esta importante vía de comunicación del ciudad capital.

Lamentablemente el reporte de hechos indicó que presuntamente el conductor del vehículo de dos ruedas perdió el control de su unidad, lo que ocasionó que terminara impactándose contra un tráiler y saliera proyectado hacia el camellón central donde quedó tendido tras este fuerte choque.

Es importante hacer mención que el lugar en el cual ocurrieron los hechos fue prácticamente llegando hacia la zona de Banderilla, ya muy cerca de las instalaciones de la Secretaría de Finanzas. Fue ahí donde según los datos recabados, el conductor de la motocicleta por algún motivo habría perdido el control de su vehículo lo que desencadenó que se impactara contra el vehículo de carga.

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Motociclista lesionado se reporta grave de salud

Al lugar del accidente se trasladaron paramédicos para atender al conductor de la motocicleta quien resultó con diversas lesiones brindándole los primeros auxilios, se dio a conocer que tuvo que ser trasladado a un hospital de emergencia, para recibir atención médica especializada.

Al momento su estado de salud se reporta como grave tras el fuerte accidente automovilístico. La zona donde ocurrió este lamentable accidente es una de las vías de mayor afluencia vehicular en la ciudad de Xalapa incluso durante las madrugadas, siendo el paso de las unidades pesadas.

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Por este motivo es que se considera como de tránsito complicado en materia de circulación vehicular. Algunos de los ciudadanos y habitantes de la ciudad de Xalapa señalan preferir evitar esta importante vía de comunicación que atraviesa prácticamente la ciudad, como principal motivo la presencia de las unidades de carga pesada.

Operador del tráiler fue detenido en Banderilla

Se informó que el origen de esta siniestro habría sido una maniobra realizada por el motociclista, lo que ocasionaría que el operador del tráiler no se diera cuenta de lo sucedido, siendo detenido metros adelante ya en la zona de Banderilla en la colindancia con la ciudad de Xalapa.

El operador de la unida de carga pesada al momento de su detención argumentó no haberse percatado de la situación sucedida con el motociclista. Esto se registró durante las primeras horas de este martes 12 de mayo en la ciudad capital del estado de Veracruz.

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