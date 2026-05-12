Pescadores Encuentran Cuerpo de Hombre Flotando en Río Coatzacoalcos, al Sur de Veracruz

Durante la tarde del martes 12 de mayo, fue hallado el cuerpo de un hombre flotando en el río Coatzacoalcos, en el área de Isla Guerrero, en la zona sur del estado de Veracruz.

Fueron los pescadores del lugar, quienes vieron el cuerpo flotando, en las inmediaciones del puente Antonio Dovalí Jaime, conocido también como Coatzacoalcos dos. Los ciudadanos dieron aviso de inmediato a las autoridades para que llegaran a acordonar el área.

Al lugar acudieron elementos ministeriales para iniciar las diligencias correspondientes. Se espera que las autoridades ministeriales oficialmente sean las que revelen la identidad del cuerpo hallado en el río Coatzacoalcos.

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