Reportan 40 Arribos de Tortugas en Playa Chachalacas Durante Temporada de Anidación

En la zona de playa del municipio de Úrsulo Galván en Veracruz, se ha registrado el arribo de tortugas durante la temporada de desove. De acuerdo con datos de Jesús Criollo, integrante de la UMA Chachalacas, indica que las tortugas salen a desovar, se recolectan los huevos y se llevan a un corral por aproximadamente 45 días, para posteriormente reintegrarlos al mar.

"Esperamos que terminen su ciclo natural; se recolectan los huevos, los llevamos a un corral y los tenemos unos 45 días; cuando nacen, se reintegran al mar."

Jesús indica que desde hace varios años, integrantes del campamento tortuguero de Chachalacas se dedican a la protección de la tortuga marina y que la temporada de arribo inicia desde el mes de febrero hasta junio o julio. Hasta el momento son 40 los arribos de tortuga reportados en la playa Chachalacas de Veracruz.

"A la fecha llevamos un promedio de 40 años ayudando a tortugas marinas, las Lora; la temporada inicia del mes de febrero hasta junio/julio".

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¿Cuáles son las principales recomendaciones durante la temporada de anidación de tortugas en Veracruz?

Entre las recomendaciones que Jesús da a la población está el darle espacio a los ejemplares que encuentren en la zona de playas y que salen a la luz. También se debe evitar el uso de vehículos en el lugar de desove de las tortugas marinas.

Indica que, una vez que las tortugas salen del huevo, son retiradas de los corrales para posteriormente llevarlas a la zona de playa y que comiencen su recorrido hacia el mar, para que se integren a su hábitat natural.

Video: Continúa el Desove de Tortugas Marinas en Tuxpan, Veracruz

Luego de darse a conocer que se ha registrado arribo de tortugas en playas de Veracruz, especialistas emiten recomendaciones para preservar la especie y cuidar los nidos, así como los huevos que son depositados en la arena por estos ejemplares. Estas son las recomendaciones.

No acercarse a ellas

Evitar pisar sus nidos

No dejar objetos que puedan impedir su paso

No tomarles fotos con flash

Evitar dejar hoyos en la playa

No desembarcar en la isla sin autorización

No tocar sus huevos

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